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Училище "Космос" от случая "Петрохан" отвори врати за 15 септември

Училище "Космос" от случая "Петрохан" отвори врати за 15 септември

Първият звънец удари въпреки данните, които вчера бяха изнесени от прокуратурата

Лицензът на частното училище „Космос“, станало популярно с връзката си с трагедията "Петрохан", може да бъде отнет, ако се установи, че дадените предписания и нормативните изисквания не са изпълнени. Това заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев пред журналисти в село Раковица.

През този месец Регионалното управление на образованието ще извърши нова проверка в учебното заведение. Целта е да се установи дали са отстранени нарушенията, констатирани при предишната инспекция.

По думите на министъра тогава са открити сериозни проблеми както в организацията на учебния процес, така и по отношение на квалификацията на част от преподавателите.

114 дни отсъствия за една учебна година

В училище „Космос“ е учил 15-годишният Александър Макулев, който беше открит мъртъв край Околчица. Проверката на учебното заведение е обобщена в доклад от 29 страници, разкриващ редица нарушения.

Документът показва, че в 7-и клас Александър се е обучавал в самостоятелна форма като ученик с изявени дарби. Не са открити обаче документи, удостоверяващи, че тази форма на обучение е избрана от родителите му, както и доказателства за наличието на изявени дарби.

Липсват и доказателства, че ученикът е положил необходимите изпити, като са възникнали съмнения и около свидетелството му за завършено основно образование.

През учебната 2024/2025 г., когато Александър е бил в 8-и клас, той е отсъствал 114 учебни дни, а през 2025/2026 г. – още 39 дни. Отсъствията не са били регистрирани в системата.

Сред констатираните нарушения е и липсата на необходимата професионална квалификация при 17 от педагозите в училището.

Срокът за отстраняване на нарушенията изтече

На ръководството на „Космос“ е бил даден срок до края на септември да отстрани установените нарушения. Сега предстои нова проверка на Регионалното управление на образованието, която трябва да покаже дали предписанията са изпълнени.

„Когато има нередности, констатирани, се правят предписания, дава се конкретен срок. Даден им е срок до края на септември да бъдат отстранени. И сега, с учебната година, ще бъде направена тази проверка, да се види дали предписанията са изпълнени или не“, каза министърът.

Въпреки установените нарушения училище „Космос“ е започнало новата учебна година. Вълчев уточни, че извършването на последващата проверка е ангажимент, поет и пред народните представители.

Чакат се резултатите от прокурорската проверка

По останалите въпроси министърът призова да се изчака приключването на прокурорската проверка. Тя трябва да установи дали има основания за образуване на производства за длъжностни престъпления и за изготвяне на документи с невярно съдържание.

„Там нещата вървят по план, както са го заложили още предишните министри на образованието“, каза той и допълни, че институциите трябва да се съобразят с темповете на работа на разследващите органи и съдебната система.

Вълчев посочи, че трябва да приключи и разследването, свързано със смъртта на 15-годишния Александър край Околчица.

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