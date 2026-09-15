След 8000 км с мотоциклет: французойка пострада при сблъсък с овце в Турция

Френска гражданка, която предприела мотоциклетна обиколка на Европа и изминала повече от 8000 километра, е пострадала при пътен инцидент в турския окръг Бурдур. За случая съобщава вестник „Хюриет“.

31-годишната Лора Шарлот Сесил Вобман пътувала от град Бурдур към езерото Салда, когато край село Харманлъ загубила контрол над мотоциклета си. Машината се ударила в овце, които пасяли край пътя.

След сблъсъка французойката паднала на пътното платно. При инцидента са загинали три от животните.

На място били изпратени екипи на жандармерията и спешна помощ. Медиците установили, че Вобман е получила счупвания на двете китки. Тя е транспортирана до държавната болница в Бурдур, където е настанена за лечение.

По данни на „Хюриет“ пътуването на Вобман започнало през юли, когато тя потеглила с мотоциклета си от Страсбург. Оттогава французойката обиколила различни части на Европа и изминала над 8000 километра, преди пътуването ѝ да бъде прекъснато от инцидента в Турция.