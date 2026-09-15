Александър Папазов: Левски трябва да излиза за победа във всеки мач
Треньорът на "сините" постави първата шестица като минимум и подчерта, че амбицията му е отборът да се бори с всеки съперник независимо от бюджета
Старши треньорът на баскетболния Левски Александър Папазов постави високи цели пред отбора преди началото на новия сезон в българското първенство, който стартира на 10 октомври.
"Целите са този отбор, защото се казва Левски, да излиза с мисълта да печели всеки един мач", заяви Папазов.
Той подчерта и значението на дербито с ЦСКА за българския баскетбол.
"В българския баскетбол дълги години имаше голяма липса от най-атрактивния спортен мач и това е дербито между Левски и ЦСКА. Вярвам, че ще успеем да напълним залите, защото спортът е за хората", каза още той.
Папазов бе категоричен, че финансовите възможности на съперниците няма да променят подхода на Левски.
"Излизаме да спечелим всеки мач. Ако играем утре срещу Балкан с техния бюджет, но сме с мисълта, че няма да бием, защо въобще да излизаме на полето? Всеки отбор излиза за победа, без значение колко са парите", заяви наставникът.
По отношение на целите в класирането той беше ясен:
"Мястото е в първата шестица. Бих казал, че съм може би доста по-амбициозен от баща ми."
Треньорът уточни още, че Алекс Симеонов тренира с отбора, докато информациите за евентуално присъединяване на Венци Петков не отговарят на истината.
Папазов потвърди и че Марио Боянов ще бъде капитан на Левски през новия сезон.
"Това е момчето, което направи Левски носител на Купата на България срещу ЦСКА. Той е ветеран в Левски, роден е 2004 година", каза той.
Александър Папазов коментира и кандидатурата на баща си Константин Папазов за президент на Българската федерация по баскетбол.
"Аз не съм за него, защото ми е баща, по семейна линия, а защото това е човекът, който ме е научил да обичам баскетбола, както и майка ми. Одобрявам и подкрепям неговата кандидатура, защото обичам баскетбола", завърши той.