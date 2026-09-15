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Александър Папазов: Левски трябва да излиза за победа във всеки мач

Александър Папазов: Левски трябва да излиза за победа във всеки мач
БТА

Треньорът на "сините" постави първата шестица като минимум и подчерта, че амбицията му е отборът да се бори с всеки съперник независимо от бюджета

Старши треньорът на баскетболния Левски Александър Папазов постави високи цели пред отбора преди началото на новия сезон в българското първенство, който стартира на 10 октомври.

"Целите са този отбор, защото се казва Левски, да излиза с мисълта да печели всеки един мач", заяви Папазов.

Той подчерта и значението на дербито с ЦСКА за българския баскетбол.

"В българския баскетбол дълги години имаше голяма липса от най-атрактивния спортен мач и това е дербито между Левски и ЦСКА. Вярвам, че ще успеем да напълним залите, защото спортът е за хората", каза още той.

Папазов бе категоричен, че финансовите възможности на съперниците няма да променят подхода на Левски.

"Излизаме да спечелим всеки мач. Ако играем утре срещу Балкан с техния бюджет, но сме с мисълта, че няма да бием, защо въобще да излизаме на полето? Всеки отбор излиза за победа, без значение колко са парите", заяви наставникът.

По отношение на целите в класирането той беше ясен:

"Мястото е в първата шестица. Бих казал, че съм може би доста по-амбициозен от баща ми."

Треньорът уточни още, че Алекс Симеонов тренира с отбора, докато информациите за евентуално присъединяване на Венци Петков не отговарят на истината.

Папазов потвърди и че Марио Боянов ще бъде капитан на Левски през новия сезон.

"Това е момчето, което направи Левски носител на Купата на България срещу ЦСКА. Той е ветеран в Левски, роден е 2004 година", каза той.

Александър Папазов коментира и кандидатурата на баща си Константин Папазов за президент на Българската федерация по баскетбол.

"Аз не съм за него, защото ми е баща, по семейна линия, а защото това е човекът, който ме е научил да обичам баскетбола, както и майка ми. Одобрявам и подкрепям неговата кандидатура, защото обичам баскетбола", завърши той.

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