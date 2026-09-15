Започва ремонтът на изгорелия покрив на Тревненската школа

След около година и половина започва ремонтът на изгорелия покрив на Националната гимназия по приложни изкуства „Тревненска школа“.

При откриването на учебната година министърът на културата Евтим Милошев подписа договора за възлагане на ремонтните дейности, предава БТВ.

Пожарът в училището избухна на 4 април миналата година.

Средствата за ремонта на покрива са осигурени от Междуведомствената комисия. Заради тромави процедури обаче обществената поръчка е била обжалвана, а до днес училището е с временен покрив, който пропуска вода през зимата.

„От този момент нататък започва изпълнението на договора. Надявам се, ако не до Нова година, то поне за втория срок да можем наистина да влезем в тези ателиета, които бяха, за съжаление, отремонтирани и направени модерни, но пожарът ни върна в началото“, каза Евтим Милошев.

Ученици, родители и учители са приели с радост новината за началото на ремонта. В рамките на две седмици трябва да бъде изготвен проектът, след което общината трябва да издаде разрешение за строеж и да започнат строителните дейности.