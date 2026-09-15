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17-годишна с тротинетка се блъсна в автомобил във Видин

17-годишна с тротинетка се блъсна в автомобил във Видин
БТА

Момичето е прието в болница с комоцио и е оставено под лекарско наблюдение

17-годишно момиче е настанено в болница след катастрофа с електрическа тротинетка във Видин. Инцидентът е станал на нерегулирано кръстовище в града, съобщиха от полицията.

Произшествието е станало около 18:17 часа на 14 септември на кръстовището на улиците "Екзарх Йосиф I" и "Митрополит Кирил".

По данни на МВР момичето се движело с електрическа тротинетка, когато не пропуснало идващия отдясно автомобил, управляван от 47-годишна жена. Последвал удар в предната броня на колата.

При катастрофата 17-годишната е получила комоцио и е настанена за наблюдение във видинската болница.

На мястото е извършен оглед от оперативна група. По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни всички обстоятелства около инцидента.

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