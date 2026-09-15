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Двама загинали при тежка катастрофа с участието на три коли в Сливенско

Двама загинали при тежка катастрофа с участието на три коли в Сливенско
БТА

Двама души са ранени

Двама души загинаха при тежка катастрофа, станала на път ІІ-53. 

Сигналът е получен около 14:40 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Към мястото незабавно са изпратени екипи на полиция, пожарна и спешна помощ, предава dariknews.bg.

По първоначални данни в произшествието са участвали три автомобила. Двама души са загинали, а други двама са транспортирани в ЦСМП-Сливен.

Движението на превозни средства между разклона за село Гергевец и пътен възел „Ямболска детелина” /подход към път І-6/ е спряно. 

Екипи на пътна полиция регулират движението и насочват превозните средства по обходни маршрути- по път І-6 и през село Гергевец. 

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