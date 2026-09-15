МВР разследва нарушения за 190 000 евро във Врачанско

Служителите на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД на МВР-Враца разследват два случая за закононарушения и нанесени щети на стойност близо 190 000 евро, предава dariknews.bg.

В първия случай предмет на проверка е изпълнението на ремонт на обект „Сграда за спорт“ в село Селановци. Стойността на поръчката е 172 хиляди евро, а договорът е между Община Оряхово и дружество със седалище в Благоевград.

В хода на проверката е установено, че длъжностни лица от Община Оряхово не изпълняват служебните си задължения по отношение на контрола по изпълнението на договора.

Установени са пропуски по извършването на строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна eфективност, както и недостатъчен надзор по време на строителството на обекта. Събраните материали от проверката ще бъдат изпратени в Окръжна прокуратура с мнение за образуване на досъдебно производство.

Във втория случай се разследва дейността на лице на ръководна длъжност в диагностично-консултативен център в областния град за действия, характеризиращи се с неправомерно присвояване на 15 000 евро, собственост на дружеството.

В хода на извършената проверка са установени данни за сключване на неизгодни за ДКЦ договори с физически и юридически лица, ощетяващи бюджета на дружеството, както и закупуването на лекарства, използвани за лични нужди със средства на болничното заведение.

Установено е, че в резултат на сключени договори с мобилен оператор длъжностното лице се е възползвало от мобилни устройства и услуги, собственост на ДКЦ, на обща стойност около 15 000 евро. Проверката е докладвана в Районна прокуратура с мнение за образуване на досъдебно производство.