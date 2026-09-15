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МВР разследва нарушения за 190 000 евро във Врачанско

МВР разследва нарушения за 190 000 евро във Врачанско
БТА

Разследването се води от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“

Служителите на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД на МВР-Враца разследват два случая за закононарушения и нанесени щети на стойност близо 190 000 евро, предава dariknews.bg.

В първия случай предмет на проверка е изпълнението на ремонт на обект „Сграда за спорт“ в село Селановци. Стойността на поръчката е 172 хиляди евро, а договорът е между Община Оряхово и дружество със седалище в Благоевград.

В хода на проверката е установено, че длъжностни лица от Община Оряхово не изпълняват служебните си задължения по отношение на контрола по изпълнението на договора.

Установени са пропуски по извършването на строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна eфективност, както и недостатъчен надзор по време на строителството на обекта. Събраните материали от проверката ще бъдат изпратени в Окръжна прокуратура с мнение за образуване на досъдебно производство.

Във втория случай се разследва дейността на лице на ръководна длъжност в диагностично-консултативен център в областния град за действия, характеризиращи се с неправомерно присвояване на 15 000 евро, собственост на дружеството.

В хода на извършената проверка са установени данни за сключване на неизгодни за ДКЦ договори с физически и юридически лица, ощетяващи бюджета на дружеството, както и закупуването на лекарства, използвани за лични нужди със средства на болничното заведение.

Установено е, че в резултат на сключени договори с мобилен оператор длъжностното лице се е възползвало от мобилни устройства и услуги, собственост на ДКЦ, на обща стойност около 15 000 евро. Проверката е докладвана в Районна прокуратура с мнение за образуване на досъдебно производство.

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