Реал Мадрид и Барселона следят ситуацията около Ерлинг Холанд

Реал Мадрид и Барселона проучват възможността за трансфер на Ерлинг Холанд през 2027 година, съобщава TEAMtalk.

Според информацията двата испански гранда смятат, че 26-годишният нападател може да прояви интерес към преминаване в Ла Лига, ако реши да потърси ново предизвикателство в своята кариера.

През 2025 година Холанд подписа нов деветгодишен договор с Манчестър Сити. По това време източници от английския клуб твърдяха, че всички клаузи за откупуване, съществували в предишните споразумения на норвежеца, са били премахнати.

Източници, близки до Реал Мадрид и Барселона, обаче смятат, че в настоящия контракт на нападателя може да има условия, позволяващи му да напусне „Етихад“ при определени обстоятелства.

Твърди се още, че между Холанд и ръководството на Манчестър Сити има разбирателство. Ако футболистът поиска ново предизвикателство, клубът би обсъдил ситуацията, вместо категорично да откаже евентуален трансфер.

Към момента нападателят не е показал желание да се раздели с Манчестър Сити. Той остава напълно отдаден на английския клуб, чийто екип носи от 2022 година.

Поради тази причина евентуална сделка остава само възможност за бъдещето. Реал Мадрид и Барселона обаче продължават да следят внимателно положението около един от най-резултатните нападатели в световния футбол.