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Холанд стана голмайстор №1 в дербито на Манчестър във Висшата лига

Холанд стана голмайстор №1 в дербито на Манчестър във Висшата лига
АП/БТА

Норвежецът вече има девет попадения срещу Манчестър Юнайтед и призна, че е знаел за рекорда още преди победния си гол на "Олд Трафорд"

Ерлинг Холанд затвърди мястото си в историята на Манчестър Сити, след като стана най-резултатният футболист в дербито на Манчестър в ерата на Висшата лига.

Норвежкият нападател вече има девет гола в осем шампионатни мача срещу Манчестър Юнайтед, като подобри предишното най-добро постижение от осем попадения. Последният му гол донесе победата с 1:0 на тима на Енцо Мареска на "Олд Трафорд".

"Знаех за този рекорд и преди. Бях чел за него, така че идеята се беше запечатала в съзнанието ми. Изключително горд съм от това. Този факт ме прави наистина щастлив, защото всички сме наясно колко специален е този мач", заяви Холанд.

26-годишният нападател подчерта, че при завършващия удар разчита най-вече на инстинкта си.

"Всичко е въпрос на чист инстинкт и усещане кое е правилното действие в даден момент. В крайна сметка няма универсална рецепта за реализиране на голове. Важното е просто да вкараш топката в мрежата", добави той.

Холанд говори и за връзката си с феновете на Манчестър Сити, като призна, че дербито има специално място за него още от първите му мачове за клуба.

"Този двубой винаги е бил специален. За мен най-важното е да продължа да се развивам. Все още съм на 26 години и мога да усъвършенствам различни аспекти от играта си. Целта ми е да покажа на какво съм способен с екипа на Манчестър Сити", завърши норвежецът.

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