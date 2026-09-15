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Николай Ангелов поема поста зам.-директор на полицията в Габрово

Николай Ангелов поема поста зам.-директор на полицията в Габрово
ОД на МВР-Габрово

Промяната е с цел подобряване на работата на областната дирекция

Комисар Николай Ангелов е новият заместник-директор на Областната дирекция на МВР в Габрово. Той е временно преназначен на поста със заповед на вътрешния министър Иван Демерджиев, като влиза в длъжност от 14 септември.

Ангелов беше представен пред служителите от директора на ОДМВР - Габрово старши комисар Илиян Иванов. По думите му кадровата промяна е продиктувана от необходимостта да бъде подобрена работата на дирекцията.

Новият заместник-директор заяви, че познава голяма част от служителите и вече е работил с тях. Сред основните приоритети той посочи борбата с разпространението на наркотици, пътната безопасност и противодействието на икономическата престъпност.

Над 20 години в системата на МВР

Николай Ангелов е роден през 1978 г. в Дряново и е завършил Техническия университет в Габрово. Кариерата му в МВР започва през 2001 г. като полицай в група "Охрана на обществения ред" към Районното управление в Габрово.

През годините е работил в "Териториална полиция", като разследващ полицай и разузнавач в "Криминална полиция", както и в сектор БОП - Велико Търново.

През 2021 г. става началник на сектор "Криминална полиция" в РУ - Габрово, а през 2025 г. оглавява сектор БОП - Велико Търново, Габрово.

Само две седмици преди последното назначение - на 1 септември 2026 г., Ангелов е преназначен за началник на отдел "Криминална полиция" в областната дирекция.

Досегашният заместник-директор на ОДМВР - Габрово Цветан Петков ще бъде преназначен на друга длъжност в дирекцията.

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