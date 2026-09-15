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Борис Бекер с остра критика към Зверев

Борис Бекер с остра критика към Зверев
АП/БТА

Германската легенда подкрепи желанието на Бен Шелтън за промяната на времето за втори сервиз

Борис Бекер се присъедини към критиците на поведението на Александър Зверев при изпълнението на сервис. Германската тенис легенда призова за въвеждането на конкретен времеви лимит преди втория начален удар.

„Имам една забележка към Саша Зверев. Само една - това безкрайно тупкане на топката преди втори сервис“, заяви Бекер в подкаста, който води заедно с Андреа Петкович.

По време на Откритото първенство на САЩ Зверев тупкаше топката до 25 пъти преди изпълнението на втория си сервис. Действията му предизвикаха недоволство у част от неговите съперници.

Карен Хачанов повдигна въпроса след полуфинала, а Бен Шелтън също изрази недоволството си след двубоя за титлата. Зверев спечели финала срещу американеца с 6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2.

„Спешно се нуждаем от промяна в правилата, която да уточнява колко време има състезателят преди втория сервис“, добави Бекер.

Съгласно действащите правила тенисистите разполагат с 25 секунди, за да вкарат топката в игра при първи сервис, след като съдията обяви резултата. За изпълнението на втория начален удар обаче няма конкретно определен времеви лимит.

Бекер призна, че продължителната подготовка на Зверев го е изнервила дори в ролята му на коментатор.

„Ставах наистина неспокоен, докато коментирах. Чудех се кога най-после ще започне“, каза шесткратният шампион от Големия шлем.

Въпреки критиката Бекер даде висока оценка на представянето на своя сънародник в Ню Йорк. Според него Зверев е направил „всичко почти перфектно“, а спечелването на две титли от Големия шлем в рамките на една година е „наистина историческо“.

Германецът триумфира и на „Ролан Гарос“, с което повтори постижение на Бекер. Преди успеха на Зверев именно Бекер беше единственият германски тенисист, печелил титлата при мъжете на US Open.

Бившият номер едно смята, че Зверев има „огромен шанс“ да оглави световната ранглиста. Шампионът от Ню Йорк вече е само на 1810 точки от лидера Яник Синер, който пропусна турнира заради контузия.

Бекер защити Зверев и от твърденията, че е стигнал до трофея само заради отсъствието на Синер и ранното отпадане на част от останалите фаворити.

„Той може да победи само опонента, с когото трябва да играе. Намирам подобни критики за възмутителни и за невероятна липса на уважение към постижението му“, завърши Бекер.

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