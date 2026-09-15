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Саудитска Арабия издаде предупреждение за опасност в Мека

Саудитска Арабия издаде предупреждение за опасност в Мека
Pixabay

На хората беше препоръчано да не се намират на открити пространства, балкони, покриви или в близост до прозорци

Саудитските власти издадоха за кратко извънредни предупреждения за „потенциална опасност“ в свещения град Мека, както и в районите на Джеда и Таиф. Това е първият подобен сигнал за Мека от началото на последния конфликт с йеменските хути.

Предупрежденията бяха разпространени чрез Националната платформа за ранно предупреждение при извънредни ситуации, но впоследствие бяха отменени. Властите не посочиха какъв точно е характерът на потенциалната заплаха.

„Опасността в Мека отмина. За своята безопасност продължавайте да изпълнявате указанията на Гражданската защита и избягвайте струпванията на хора и заснемането. При извънредна ситуация се обадете на 911“, се казва в съобщение на службата, публикувано в социалната мрежа X.

Гражданската защита призова жителите да запазят спокойствие и незабавно да се отправят към най-близкото безопасно място. Като най-подходящ вариант са посочени вътрешни помещения в сгради, далеч от прозорци.

На хората беше препоръчано да не се намират на открити пространства, балкони, покриви или в близост до прозорци. Тези, които са били навън, трябваше да влязат в най-близката сграда или да потърсят укритие зад стабилна преграда.

Предупрежденията бяха отправени ден след серия атаки от Йемен с балистични ракети и дронове, при които в Южна Саудитска Арабия са били ранени 13 души.

През последните дни кралството многократно е ставало обект на нападения от подкрепяното от Иран движение на хутите. В отговор саудитските сили са нанесли удари по позиции на групировката в Йемен.

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