Дунав организира открита тренировка в подкрепа на жените с рак на гърдата

Футболен клуб Дунав (Русе) организира открита тренировка с кауза в подкрепа на жените, засегнати от рак на гърдата. Събитието ще се проведе на 26 септември на Градския стадион в Русе.

Инициативата има за цел да насочи общественото внимание към профилактиката, информираността и значението на навременните прегледи.

Събитието се организира съвместно с Община Русе, AURA Sport Center и фондация "Една от 8".

По време на инициативата на терена ще бъде оформена голяма розова панделка - международен символ на борбата с рака на гърдата. В откритата тренировка ще могат да се включат всички желаещи.

На място ще има и възможност за дарения, като всички събрани средства ще бъдат предоставени на фондация "Една от 8".

"Вярваме, че футболът е много повече от игра, а "Дунав" е много повече от отбор. Като клуб, който е част от живота на Русе, искаме да използваме силата на спорта, за да привлечем внимание към важна обществена кауза и да насърчим повече хора да се грижат за своето здраве", заявиха от клуба.

От Дунав отправиха покана и към представители на бизнеса, спортните клубове, организации и граждани да се включат и да подкрепят инициативата.