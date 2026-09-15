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Румен Радев: "Концесия" се превърна в мръсна дума

Румен Радев: "Концесия" се превърна в мръсна дума

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Проектна готовност от всички министри.

За такъв фокус ще настоява премиерът Румен Радев. Той провежда среща в Министерски съвет с представители на пътно-строителния бранш.

"Аз лично ще настоявам изградените вече магистрали, ако ще има задължително условие от ЕК за концесии, да имаме символична такса, колкото да се поддържат пътищата", добави той.

Радев бе категоричен, че трябва час по-скоро да градим скоростни пътища при високо качество и безопасност. Според него обаче думата "концесия" се е превърнала в мръсна дума.

"Министър Шишков има карт бланш да сключва договори с изпълнители", добави Радев.

В събитието участват министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, представители на браншови организации и на неправителствения сектор.

Премиерът отбеляза още, че целта е да се търсят публично-частни партньорства, вид концесия, за строителството на пътища и тунели, като акцентира, че не става дума за вече започнало строителство с публични средства като автомагистралите „Тракия“, „Марица“, „Хемус“ и „Струма“.

"Знаем, че няма как да си говорим за икономика, икономически ръст, за балансирано развитие на регионите и решаване на демографските проблеми, ако нямаме съвременна свързаност, а това означава модерни и безопасни пътища", заяви Радев.

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