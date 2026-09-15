Родриго настоява да се завърне в игра още през декември

Родриго е все по-близо до завръщане в игра, но лекарите на Реал Мадрид не искат да поемат излишни рискове с неговото възстановяване, съобщава испанският вестник AS.

Медицинският щаб предпочита бразилското крило да продължи своята рехабилитация и да изчака до януари, преди да поднови пълноценни тренировки.

Очаква се Родриго да се присъедини към заниманията на Реал след края на зимната пауза. Така той ще разполага с достатъчно време, за да възстанови физическата си форма, преди отново да участва в официален двубой.

Самият футболист обаче иска да съкрати периода на възстановяване. Ако физическото му състояние позволява, Родриго се надява да попадне в състава още за предстоящия мач от турнира за Купата на краля на 16 декември.

Планът на бразилеца е да получи поне няколко минути в двубоя и постепенно да започне да трупа игрова практика. От Реал обаче няма да прибързват с решението и ще се съобразят с медицинските показатели.

По-вероятно е Родриго да направи пълноценното си завръщане около турнира за Суперкупата на Испания, който започва в началото на февруари в Истанбул.

В мадридския клуб се надяват дотогава атакуващият футболист да бъде напълно възстановен и готов да играе без ограничения.