Родри: Не беше лесно да откажа на Реал Мадрид

Родри разкри подробности около трансфера си в Барселона в специално интервю за „Мундо Депортиво“. Испанският национал говори за предложението на Реал Мадрид, ролята на Ханзи Флик за неговото решение и амбициите на каталунците.

Халфът отхвърли твърденията, че отказът му към Реал Мадрид е бил свързан с бойкота на клуба на церемонията за „Златната топка“.

„Не е вярно, че отказах на Реал Мадрид заради това, че бойкотираха „Златната топка“. По онова време това не ми повлия. Беше специален ден за мен. Няма смисъл да говорим за хора, които не присъстваха на церемонията. Беше прекрасен момент за мен и семейството ми“, заяви Родри.

Испанецът призна, че решението да отхвърли предложението на мадридския клуб не е било лесно. Според него изборът му е бил продиктуван изцяло от спортни причини.

„Да кажа „не“ на Реал Мадрид не беше лесно, особено след като се отнасяха толкова добре с мен. Взех решението си въз основа на спортни съображения - кое ме вълнуваше повече и къде чувствах, че мога да печеля и да се развивам най-много като играч“, обясни полузащитникът.

Родри посочи амбицията на Ханзи Флик като един от основните фактори за преминаването си в Барселона. Той разкри още, че Жозе Моуриньо лично се е свързал с него.

„Амбицията на Ханзи Флик беше от ключово значение за решението ми да се присъединя към Барса. Това, че не се задоволява с вече постигнатото, ми харесва. Моуриньо ми се обади и ясно изрази желанието си да се присъединя към клуба. Отнесе се много добре с мен. Когато взех решението си, му се обадих, за да му благодаря за интереса и отношението“, каза Родри.

Халфът заяви, че е останал впечатлен от посрещането на привържениците на каталунския клуб.

„Бях впечатлен от феновете на Барселона. Усетих обичта им още от първия ден. Дойдох тук, за да дам всичко от себе си и да ги направя още по-щастливи“, добави той.

Въпреки силния състав на Барселона Родри не определи тима като фаворит за спечелването на Шампионската лига. Според него моментната форма и отделните ситуации имат огромно значение в турнира.

„Не смятам, че сме фаворити за спечелването на Шампионската лига. Разбира се, играчи като мен бяха привлечени именно с тази цел. Но според мен Шампионската лига невинаги се печели от най-добрия отбор - това е турнир на моментите“, коментира испанецът.

Родри говори и за предстоящия избор на носител на „Златната топка“. Той подкрепи позицията на Барселона, че Ламин Ямал заслужава отличието.

„Клубът реши да подкрепи Ламин. Смятат, че той е играчът, който най-много заслужава наградата, и това е напълно основателно. Надявам се испански футболист да спечели“, завърши капитанът на националния отбор на Испания.