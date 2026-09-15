Наказаха съдиите, които признаха гола в дербито на Манчестър

Съдиите на ВАР от дербито между Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити няма да получат назначения за мачове от Висшата лига през този уикенд. Мат Донахю и Блейк Антробъс са оставени без наряд заради признатия спорен гол, който донесе победата на Сити с 1:0 на „Олд Трафорд".

От Pro Ref признаха, че при разглеждането на ситуацията е допусната „грешка в преценката“. Холанд отбеляза в 60-ата минута, когато засече на далечната греда центриране на Йошко Гвардиол. Първоначално попадението беше отменено заради засада, но след намесата на ВАР решението беше променено. Норвежецът бе преценен като намиращ се в редовна позиция, тъй като кракът на Патрик Доргу го покриваше.

Спорът обаче не приключи дотук. Вниманието бе насочено и към Енцо Фернандес, който се намираше в засада и се опита да играе с топката, скачайки за удар с глава в централната зона непосредствено преди завършващия удар на Холанд.

„Беше установено, че Енцо Фернандес не е играл с топката и следователно наличието на засада в тази ситуация е субективно“, заявиха от Pro Ref. „Въпреки това В арбитърът не е отчел вероятното влияние на позицията му и е трябвало да препоръча преглед на ситуацията на терена.“

Манчестър Сити стигна до победата въпреки че остана с човек по-малко още в 23-ата минута след червения картон на Фил Фодън. Успехът позволи на „гражданите“ да запазят 100-процентовия си актив след първите четири кръга в шампионата.