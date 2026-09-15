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Румъния и Полша вдигнаха изтребители заради руските удари по Украйна

Румъния и Полша вдигнаха изтребители заради руските удари по Украйна
AP/БТА

И в двете страни не е установено нарушение на въздушното пространство

На фона на поредната руска атака срещу Украйна, Румъния и Полша предприеха през нощта превантивни военни действия във въздуха. Властите и в двете страни съобщиха, че не е установено нарушение на националното въздушно пространство.

В Румъния радарите на Министерството на националната отбрана са засекли няколко въздушни цели над територията на Украйна, които са се движели в непосредствена близост до румънската граница.

Около 03:10 часа радарите са засекли първата въздушна цел, намираща се на приблизително 35 километра северно от Килия. В отговор на ситуацията два румънски изтребителя F-16 от авиобаза „Борча“, които изпълнявали мисия по въздушна полиция, са били вдигнати във въздуха за наблюдение на обстановката.

В 03:18 часа жителите на северната част на окръг Тулча са получили предупреждение чрез системата Ro-Alert.

Още две въздушни цели са регистрирани от радарите около 04:20 часа, на около 30 километра северно от Периправа. В 04:51 часа властите са изпратили второ предупреждение до населението в района.

Румънското Министерство на отбраната съобщи, че няма данни някоя от наблюдаваните въздушни цели да е навлязла във въздушното пространство на страната. В 05:18 часа тревогата е била отменена.

Междувременно и полската военна авиация е била приведена в действие превантивно заради руските удари по Украйна. Полските въоръжени сили определиха операцията като краткотрайна, като уточниха, че и в Полша не е установено нарушение на националното въздушно пространство.

Повишената готовност на двете държави е на фона на зачестилите инциденти с безпилотни летателни апарати в близост до териториите или във въздушното пространство на страни от НАТО. Все по-често отклоняването на военни дронове от маршрутите им над Украйна поражда опасения, че последиците от войната могат да се разпространят отвъд украинските граници.

През нощта изтребител на НАТО свали безпилотен летателен апарат във въздушното пространство на Литва, която граничи с Полша. Ден по-рано полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш съобщи, че военните са извадили от Балтийско море дрон, за който се предполага, че е руски.

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