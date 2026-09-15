Гърция и още 8 държави забавят пълното въвеждане на новите проверки по границите

Заради опасения от сериозни опашки и затруднения на най-натоварените летища и гранични пунктове Гърция и още осем европейски държави искат повече време за пълното въвеждане на новата Система за влизане/излизане (EES) за граждани на страни извън Европейския съюз, съобщи eKathimerini. Според опасенията именно биометричните проверки могат да доведат до забавяне на граничното преминаване. Освен Гърция, допълнително време са поискали Франция, Белгия, Нидерландия, Германия, Малта, Португалия, Италия и Швейцария.

Отлагането цели да осигури нормален трафик по границите, докато необходимата техническа инфраструктура бъде напълно подготвена за новия режим. Системата EES ще изисква от гражданите на трети държави, преминаващи през външните граници на Шенгенското пространство, да предоставят биометрични данни. При първоначалната регистрация ще се съхраняват данни от документа за пътуване, лицево изображение и пръстови отпечатъци. Вместо досегашното поставяне на печати в паспортите, EES постепенно ще въвежда електронна регистрация на влизанията и излизанията.

Поетапното въвеждане на новия режим започна през октомври миналата година, а пълното му прилагане първоначално беше планирано за април. Заради трудностите при неговото въвеждане държавите получиха допълнителен 150-дневен преходен период. В този срок при засилен пътникопоток проверките можеха временно да бъдат облекчавани, за да се избегнат сериозни затруднения.

Преходният период изтече на 6 септември. Въпреки това деветте държави са уведомили Европейската комисия, че няма да прилагат новите проверки в пълен обем, докато необходимите технологии и системи не започнат да работят надеждно.

Според информация на eKathimerini Брюксел неофициално е приел необходимостта от допълнителна гъвкавост. От Европейската комисия не са коментирали тези данни.

През активния летен сезон именно в Гърция бяха отчетени едни от най-сериозните затруднения. Голям брой пътници се натрупваха на някои от летищата, а значително забавяне имаше и по сухопътните граници в северната част на страната - с Албания, Северна Македония, България и Турция. При прекомерно натоварване гръцките власти периодично се възползваха от възможността да ограничават временно биометричните проверки.

Деветте държави не се отказват от EES, нито системата се отменя. Предвижда се единствено повече време за подготовка и по-гъвкав подход при извършването на проверките, докато бъдат отстранени техническите и организационните затруднения.