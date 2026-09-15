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Нов скок на цените на горивата: Дизелът достигна 1,90 евро за литър

Нов скок на цените на горивата: Дизелът достигна 1,90 евро за литър
pixabay

За година цената на дизела е нараснала с близо 55%, а петролът надхвърли 100 долара за барел

Средната цена на дизеловото гориво в страната достигна за първи път 1,90 евро за литър, показват данните на платформата „Фюело“. Само за седмица горивото е поскъпнало с 0,04 евро - на 8 септември литър дизел се е продавал средно за 1,86 евро. На отделни бензиностанции цената вече надхвърля 1,90 евро.

За последния месец дизелът е поскъпнал с 6,74 на сто, а на годишна база увеличението достига 54,84 процента.

При бензина А95, който е най-масовият, средната цена вече е 1,65 евро за литър. Това е увеличение с 0,10 евро, или 6,45 на сто, спрямо преди месец, когато литърът е струвал средно 1,55 евро. За последната година цената на А95 е нараснала с 33,35 процента.

При пропан-бутана също е отчетено поскъпване. За месец цената му се е увеличила с 0,03 евро за литър, или с 4,62 на сто, достигайки 0,68 евро, спрямо 0,65 евро преди месец. На годишна база увеличението е 23,14 на сто.

Метанът е поскъпнал с 0,09 евро за килограм за последния месец, или с 6,92 на сто. Средната му цена се е повишила от 1,30 евро до 1,39 евро за килограм, показват данните на платформата. За година поскъпването достига 23,57 на сто.

На фона на военните действия в Близкия изток цените на двата референтни сорта петрол вчера се повишиха значително над 100 долара за барел. Междувременно ключов петролопровод в Саудитска Арабия беше затворен, а Ормузкият проток стана сцена на нови атаки.

Ръстът на цените продължи и в днешната азиатска търговия. Котировките на „Брент“ се увеличиха с 1,37 долара, или 1,3 на сто, до 107,05 долара за барел, докато американският лек суров петрол поскъпна с 1,53 долара, или 1,51 на сто, до 102,95 долара за барел, предаде Ройтерс.

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