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Министерства разместват десетки служители, екоминистерството закрива 8 инспекции

Министерства разместват десетки служители, екоминистерството закрива 8 инспекции

Мащабни промени в структурата на държавната администрация ще доведат до прехвърляне на десетки служители, архиви и документи между различни институции през следващите седмици.

Екоминистерството предлага сериозно преструктуриране на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ). Броят им ще бъде намален от 15 на 7, като съкращаването на структурите ще доведе до намаление на щата с 60 позиции.

Промените са част от нов устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите, публикуван за обществено обсъждане. От ведомството посочват, че целта е да бъдат намалени ръководните длъжности, а освободеният ресурс да бъде насочен към контролната дейност. Според министерството експертният състав на инспекциите няма да бъде съществено засегнат.

Сравнението със сегашния правилник обаче показва, че специализираната администрация ще бъде намалена с 20 позиции, докато общата администрация ще се увеличи с 10. Общото намаление на щатните бройки в системата ще бъде 79 – от 2691 на 2612.

Предвижда се и промяна в контрола върху водите. Екоминистерството планира тази дейност да бъде прехвърлена от басейновите дирекции към регионалните инспекции. Заради това до края на годината ще бъдат преместени 69 служители, без да се прекратяват служебните им отношения.

Част от служителите на самите РИОСВ също ще трябва да бъдат прехвърлени към нови звена заедно с архивите и документацията, свързани с дейността им.

Промени се подготвят и в други министерства. В здравното ведомство също се очаква мащабно прехвърляне на служители и документация. Регионалните картотеки на медицинската експертиза ще преминат към НЕЛК, а служителите и документацията на регионалните здравни инспекции ще бъдат прехвърлени към Министерството на здравеопазването.

Предвижда се и подмяна на директорите на РЗИ. Служителите на Националния център по радиобиология и радиационна защита също ще трябва да подпишат нови договори при вливането на структурата в Националния център по обществено здраве и анализи.

Отделно преструктуриране е планирано и в Агенцията по заетостта. Там щатът ще бъде намален със 130 позиции – от 2209 на 2079. Основната част от съкращенията обаче са на трайно незаети длъжности.

В същото време чрез вътрешни размествания ще бъдат увеличени позициите за финансови контрольори. Те ще бъдат с 9 повече, тъй като според доклада към проекта в момента тази функция е недостатъчно обезпечена.

Предстоящите промени ще доведат до прехвърляне на голям обем документация между институциите – преписки, счетоводни документи, архиви и служебни досиета.

На този етап остава въпросът доколко мащабното преструктуриране ще доведе до реална оптимизация на държавната администрация. В новото щатно разписание на екоминистерството например политическият кабинет на министъра ще разполага с 10 позиции, пресцентърът – с 6, а специализираните служители в дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ ще бъдат 13.

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