Асен Василев: 153 евро в началото на учебната година не са лукс

Лидерът на ПП Асен Василев публикува в своя Фейсбук профил достъпа до електронния формуляр, който родителите могат да попълнят, за да получат еднократна помощ за децата, които тръгват на училище. "Първият учебен ден е радост, но и разход за родителите. Всички деца, които днес тръгват в 1, 2, 3, 4 и 8 клас, имат право да получат еднократна помощ от 153 евро. Формата и как да заявите помощта", пише Василев и предоставя линкове от страницата на Министерския съвет:

За 1 до 4 клас: https://egov.bg/.../izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/778

За 8 клас: https://egov.bg/.../izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/3121

Той изтъкна, че в периода, когато е бил министър на финансите, помощ за първия учебен ден е имало само за 1-ви и 8-ми клас. "През 2022 г. разширихме помощта за 2-ри, 3-ти и 4-ти клас. През 2023 г. в бюджета, който предложих, беше заложена и втората част на разширението за 5-ти, 6-ти и 7-ми клас, така че всички деца от 1 до 8 клас да получават помощ за първия учебен ден. За съжаление, само „Продължаваме Промяната“, БСП и „Възраждане“ подкрепиха помощта за 5, 6 и 7 клас и тя беше отхвърлена", пише Василев.





"От 2023 г. досега „Продължаваме Промяната“ предлага мярката да се разшири във всеки бюджет, но не могат да се съберат 121 гласа, за да бъде приета. В този парламент мярката не мина, защото при гледането на бюджет 2026 „Прогресивна България“ се въздържа. Ще я предложим пак за включване в бюджет 2027.



Надяваме се от петия опит да успеем да убедим колегите в Народното събрание, че 153 евро в началото на учебната година не са лукс, а необходима помощ за българските семейства.

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