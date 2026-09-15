18-годишна шофьорка се заби в кола и във витрина на търговски обект в Кърджали
Инцидентът е станал тази сутрин
18-годишна шофьорка предизвика зрелищна катастрофа в Кърджали, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал тази сутрин. Тя е загубила контрол над управлението и се е блъснала паркиран автомобил.
Продължила движението си и се ударила във витринно стъкло на търговски обект.
Не е констатирана употреба на алкохол.
Един човек е загинал, а 32 са ранени при 30 пътни произшествия през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.
От началото на месеца са регистрирани 319 произшествия с ранени и загинали, като 12 са загинали, а ранените са 392.
От началото на годината катастрофите са 4811, загиналите 326, а ранените 5969. За сравнение, през същия период на 2025 г. се отчитат 19 загинали участници повече в движението по пътищата, отколкото през 2026 г.