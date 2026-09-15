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Карагър: Артета се превръща в Сър Алекс Фъргюсън

Карагър: Артета се превръща в Сър Алекс Фъргюсън
АП/БТА

Легендата на Ливърпул смята, че мениджърът на Арсенал вече има достатъчно влияние, за да оказва натиск върху съдиите

Джейми Карагър сравни влиянието на Микел Артета във Висшата лига с това на легендарния мениджър на Манчестър Юнайтед Сър Алекс Фъргюсън.

Повод за думите му стана острата реакция на Артета след победата на Арсенал с 2:0 над Съндърланд. Испанецът определи като „недопустимо“ решението на съдията Джон Брукс да отсъди дузпа срещу неговия отбор през второто полувреме.

Наказателният удар беше даден за нарушение на Езри Конса срещу Дан Балард. Давид Рая спаси изпълнението от бялата точка, а малко по-късно „топчиите“ поведоха в резултата.

Според Карагър реакцията на Артета показва увереността и авторитета, които мениджърът е натрупал след продължителния си престой начело на Арсенал.

„Това беше Микел Артета, който се превръща в Сър Алекс Фъргюсън на Висшата лига. Той е големият авторитет в момента. Той е шампионът на Висшата лига“, заяви бившият защитник на Ливърпул.

Карагър отбеляза, че в английския елит има много нови треньори, докато Артета вече е сред най-дълго задържалите се мениджъри на своя пост.

„Има много нови мениджъри. Той е на поста си от шест или седем години и се чувства достатъчно силен, за да каже: „Да, това не беше дузпа“. И аз не мисля, че беше дузпа“, продължи анализаторът.

Според него публичната позиция на Артета може да повлияе върху начина, по който съдиите ще разглеждат подобни ситуации в бъдеще.

„Ще бъде интересно да видим колко време ще отнеме, преди друг съдия да отсъди дузпа срещу Арсенал в подобна ситуация“, добави Карагър.

Сравнението със Сър Алекс Фъргюсън е свързано именно с влиянието, което шотландецът имаше по време на дългогодишния си престой начело на Манчестър Юнайтед. Карагър смята, че Артета вече заема сходна позиция сред водещите фигури във Висшата лига.

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