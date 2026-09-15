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Бивш играч на Лудогорец си намери нов отбор

Бивш играч на Лудогорец си намери нов отбор

Оливие Вердон стана част от израелския Макаби Нетаня

Бившият защитник на Лудогорец Оливие Вердон вече има нов отбор. 30-годишният национал на Бенин подписа договор с израелския Макаби Нетаня, съобщиха официално от клуба. Централният бранител се обвърза с новия си тим за две години, като в договора е заложена и опция за продължаването му с още един сезон. Сделката е била финализирана след края на престоя му в Лудогорец.

Лудогорец намери заместник на Оливие Вердон

Вердон прекара 6 години в Разград, където се превърна в един от основните футболисти на българския шампион. Той пристигна в Лудогорец през 2020 г. първоначално под наем, а впоследствие трансферът му беше окончателно оформен.

С екипа на „орлите“ защитникът записа над 200 мача във всички турнири. В неговата витрина попаднаха общо 12 трофея - пет шампионски титли на България, две Купи на България и пет Суперкупи. Вердон е роден във Франция и започва професионалния си път в Ангулем, след което преминава през Бордо, Сошо, испанския Алавес и белгийския Ойпен. Именно престоят му в Лудогорец обаче се оказва най-успешният период в кариерата му.

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