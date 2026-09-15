Бивш играч на Лудогорец си намери нов отбор

Бившият защитник на Лудогорец Оливие Вердон вече има нов отбор. 30-годишният национал на Бенин подписа договор с израелския Макаби Нетаня, съобщиха официално от клуба. Централният бранител се обвърза с новия си тим за две години, като в договора е заложена и опция за продължаването му с още един сезон. Сделката е била финализирана след края на престоя му в Лудогорец.

Лудогорец намери заместник на Оливие Вердон

Вердон прекара 6 години в Разград, където се превърна в един от основните футболисти на българския шампион. Той пристигна в Лудогорец през 2020 г. първоначално под наем, а впоследствие трансферът му беше окончателно оформен.

С екипа на „орлите“ защитникът записа над 200 мача във всички турнири. В неговата витрина попаднаха общо 12 трофея - пет шампионски титли на България, две Купи на България и пет Суперкупи. Вердон е роден във Франция и започва професионалния си път в Ангулем, след което преминава през Бордо, Сошо, испанския Алавес и белгийския Ойпен. Именно престоят му в Лудогорец обаче се оказва най-успешният период в кариерата му.