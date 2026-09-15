Съперник на ЦСКА в Европа отмъква треньора на Лудогорец

Трабзонспор преговаря с Лудогорец за треньора Томас Райс, твърдят турските медии. Клубът е в търсене на подходящия човек, след като уволни легендата Фатих Теке. Германецът Райс е вече утвърдено име в страната, тъй като постигна страхотни резултати със Самсунспор.

Лига Европа остави Салах без треньор

Трабзонспор иска да назначи новия си треньор преди мача с Галатасарай на 19 септември (събота). Турският отбор ще гостува на ЦСКА в турнира Лига на конференциите в края на ноември, а в състава на тима е доскорошният футболист на Ливърпул Мохамед Салах.

Сред вариантите за нов треньор на Лудогорец има и далеч по-сериозно име от това на Райс. Става въпрос за италианеца Стефано Пиоли, който стана шампион с Милан, а след това за кратко води саудитския Ал Насър, в който играе Кристиано Роналдо. Местната легенда Шенол Гюнеш също е сред обсъжданите имена.