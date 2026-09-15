Ландо Норис тества хиперколата на Макларън

Действащият шампион във Формула 1 Ландо Норис завърши първия си пълен тест зад волана на хиперколата на Макларън за състезания по издръжливост.

26-годишният британец изпробва MCL-HY на пистата „Портимао“ в Португалия. Тестът засили слуховете, че Норис може да дебютира в легендарното състезание „24 часа на Льо Ман“ през следващата година.

Пилотът на Макларън се качи в коренно различния автомобил само ден след състезанието за Голямата награда на Испания. Норис пропусна възможността да спечели на новата писта „Мадринг“ заради виртуална кола за сигурност, появила се в неудобен за него момент.

След надпреварата британецът отпътува за Португалия и участва в еднодневния тест. Той направи 38 обиколки и измина общо 285 километра на „Портимао“.

Трасето в миналото е приемало стартове от Формула 1 и ще се завърне в календара на шампионата през следващата година.

„На първо място искам да благодаря на отбора на Макларън в клас „Хиперкар“, че ми позволи да карам MCL-HY. Беше страхотно да ми дадат възможност да се позабавлявам и да опитам нещо ново, особено по време на натоварената им подготовка за следващата година“, заяви Норис пред Motorsport.com.

Британецът изрази надежда, че натрупаният от него опит във Формула 1 ще помогне за развитието на новия автомобил.

„Мисля, че събрахме важни данни. Надявам се да съм донесъл различен набор от усещания, коментари и гледни точки, които да бъдат полезни за отбора в този важен тестов период“, добави той.

Изпълнителният директор на Макларън Зак Браун вече е демонстрирал интерес към възможността Норис и съотборникът му Оскар Пиастри да участват в „24 часа на Льо Ман“.

За осъществяването на подобен план отборът ще трябва да се включи в състезанието с допълнителен трети автомобил. Евентуалното участие на двамата пилоти зависи и от календара на Формула 1, който традиционно е особено натоварен през юни, когато се провежда надпреварата на Льо Ман.