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Задържаха 20-годишен с екстази, амфетамин и канабис във Видинско

Задържаха 20-годишен с екстази, амфетамин и канабис във Видинско
МВР - Видин

При акцията са иззети 133 хапчета, над 65 грама канабис, амфетамин и две електронни везни

При специализирана полицейска операция във Видинско е задържан 20-годишен криминално проявен мъж за притежание на наркотични вещества с цел разпространение, съобщиха от ОД на МВР. При акцията криминалистите са иззели и голямо количество дрога.

Операцията е проведена на 14 септември. Полицаите са претърсили два адреса, обитавани от младия мъж - във Видин и село Неговановци, както и два леки автомобила. От тях са иззети 133 разноцветни хапчета, около 65 грама зелена суха листна маса, 1,56 грама бяло прахообразно вещество и две електронни везни.

При направения полеви наркотест таблетките са реагирали на MDMA (екстази), растителната маса - на канабис, а белият прах - на амфетамин.

Според данните на полицията наркотичните вещества са били предназначени за разпространение в региона. По случая е образувано досъдебно производство, в рамките на което разследването продължава.

Старши комисар Светослав Григоров, директор на ОД на МВР, е разпоредил да продължат активните полицейски действия срещу уличното наркоразпространение в региона.

Освен оперативната работа, служителите на реда ще засилят проверките в цялата област, като специално внимание ще бъде отделено на районите около училищата.

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