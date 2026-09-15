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Румен Радев: Реформата в образованието е приоритет

Румен Радев: Реформата в образованието е приоритет
Снимка: БТА

Въвеждаме нулева година за научаване на български език

Да не говорим за образование само на 15 септември. Реформата в образованието е приоритет - един от най-важните, каза премиерът Румен Радев в с. Раковица във Видин, където отиде да открие новата учебна година.

Той изтъкна, че е важно да има качество на образованието, модел, който дава самочувствие на децата. "Въвеждането на нулев клас преди първи клас за децата, които имат проблеми с българския език, за да имат равен старт, укрепването на възпитанието, на дисциплината, въвеждането на ясни правила в училище - да може да изграждаме личности - с готовност и с уважение към правилата и към хората около тях. Личности, които държат на страната си", заяви премиерът.

Образователният министър Георги Вълчев заяви, че сред приоритетите е важно и промяната на учебните програми. "Това ще ни позволи да създадем учебници, които са много по-близки до езика на децата, които насърчават мисленето. Ще се опитаме да разтоварим системата, която е натоварена с прекалено много допълнителни помагала, издания, които предлагат полуготови или готови решения. Вместо да разсъждават, ние ги тласкаме да приемат готови решения. 
Ще променим и начините на оценяване", заяви просветният министър.

Министърът обясни, че процесът на промени ще завърши през 2028 г. 
Той изтъкна, че едно дете може да открие себе си в извънкласните форми на работа

"Проф. Вълчев се ангажира да имаме само един учебник по български, по история и география. Това е важен елемент от нашите усилия децата да имат равен достъп до възпитание", каза Радев.

Премиерът беше запитан и за предстоящата по-късно през деня среща за регионалното развитие и изграждане и поддръжка на пътната мрежа. "Ще обсъдим как да продължим оттук нататък, за да изградим пътищата", каза Радев.

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