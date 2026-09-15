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Какво представлява новият футболен турнир Купата на елита

Какво представлява новият футболен турнир Купата на елита

Жребият ще бъде изтеглен тази вечер от 19:00 часа

Жребият за Купата на елита ще бъде изтеглен тази вечер в 19:00 часа в хотел „Хилтън" в София, като ще бъде представен официално и трофеят в надпреварата. Българският футболен съюз (БФС) и Професионалната футболна лига (ПФЛ) обявиха новия турнир, който събира най-добрите осем от крайното класиране на миналия сезон в директна битка за трофей. 

Идеята за нов турнир на БФС срещна отпор в социалните мрежи

В първото издание на надпреварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев (Пловдив), Локомотив (Пловдив), Черно море, Арда (Кърджали) и Ботев (Враца), който ще участва вместо Лудогорец. Разградчани отказаха поканата за новия турнир.

Турнирът ще стартира през сезон 2026/27, като първото му издание ще бъде с участието на Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черно море, Арда и Ботев Враца. Голямото отсъствие е това на Лудогорец, който няма да участва в първото издание на надпреварата.

Какъв е форматът?

Купата на елита ще бъде турнир на директни елиминации. Това означава, че осемте участника ще започнат от четвъртфиналите, след което победителите ще продължат към полуфиналите, а четирите най-добри отбора ще определят двата финалиста.

Така за спечелването на трофея са необходими общо три победи - четвъртфинал, полуфинал и финал. При равенство в редовното време се предвижда директно изпълнение на дузпи, без да се стига до продължения. Това допълнително увеличава напрежението, тъй като всеки мач може да бъде решен от бялата точка.

Защо е създаден турнирът?

Основната идея е да бъдат организирани повече директни сблъсъци между водещите български клубове в периода, когато има мачове на националните отбори. Това може да доведе до нови големи дербита и интригуващи сблъсъци още в ранните етапи на турнира. 

Какво се знае за финансовата страна?

Още при появата на информацията за проекта беше съобщено, че наградният фонд на турнира може да бъде в размер на 720 000 евро, като надпреварата е свързвана със спонсорство от компания за спортни залози. Според предварително публикуваните данни домакините на четвъртфиналите и полуфиналите ще получават приходите от билетите.

Финалът ще бъде организиран от БФС, който ще определя и символичния домакин. Предвижда се част от средствата да бъдат насочвани и към солидарни плащания за клубовете от Втора лига. Тези финансови параметри обаче трябва да се разглеждат с внимание, докато не бъдат потвърдени окончателно от официалния регламент.

Нови правила

Купата на елита ще има и някои различия спрямо останалите турнири. Сред предварително обявените особености е това, че жълтите картони от турнира няма да се пренасят към първенството или Купата на България. При директен червен картон обаче ще се прилагат дисциплинарните правила.

Съобщено беше също, че за тази надпревара няма да важат ограниченията за броя на българските футболисти и за използването на играч до 23 години.

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