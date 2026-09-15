19-годишен загина при работа в складов цех в Лом

19-годишен работник от Узбекистан е загинал при трудова злополука в складов цех на фирма в Лом. Инцидентът е станал на 14 септември, а Окръжната прокуратура в Монтана вече разследва обстоятелствата около смъртта му.

Младежът, посочен с инициали Б.М., е бил служител на дружеството, в чийто обект е настъпил фаталният инцидент. Как точно се е стигнало до злополуката към момента не се съобщава.

След подадения сигнал е извършен оглед на мястото, като разследващите са иззели материали и обекти, които могат да имат отношение към случая.

Проверяват условията на труд

Разпитват се свидетели и се установяват всички хора, които са били в цеха по време на инцидента, както и лицата, отговарящи за организацията и извършването на трудовата дейност.

От фирмата и компетентните институции са изискани документи за работата на 19-годишния младеж и условията, при които тя е била извършвана.

Назначена е и съдебномедицинска експертиза, която трябва да помогне за установяване на причината за смъртта.

Досъдебното производство е образувано за евентуално причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Един от основните въпроси, които разследването трябва да изясни, е дали при извършването на работата са били спазени всички изисквания за безопасност. Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Монтана.