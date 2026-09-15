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Трабзонспор плаща 1 милион евро за треньора на Лудогорец

Трабзонспор плаща 1 милион евро за треньора на Лудогорец
БТА

Президентът на турците изпраща личния си самолет за Томас Райс

Лудогорец се очаква до часове да остане без треньор и да трябва да си търси нов по време на паузата за мачовете на националните отбори. Трабзонспор ще активира откупната клауза, която е записана в договора на Томас Райс с българския клуб. Тя е в размер на приблизително 1 милион евро.

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В южната ни съдедка твърдят, че Райс вече се е договорил с ръководството на турския клуб за своите лични условия и договор за 1+1 година. Шефовете на Трабзонспор полагат сериозни усилия новият треньор да поеме отбора още за мача срещу Галатасарай на 19 септември.

Президентът Ертугрул Доган е в готовност да изпрати личния си самолет до България в случай, че споразумението бъде финализирано в следващите часове. Ако сделката се осъществи, плановете са Райс да бъде в Трабзон в рамките на 24 часа. 

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