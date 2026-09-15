Африка приема световно първенство по лека атлетика за първи път

Найроби ще приеме световното първенство по лека атлетика на открито през 2029 г. съобщи международната федерация World Athletics. Кенийската столица спечели в конкуренцията на Лондон, Мюнхен и Рим и ще стане първият африкански град, който ще бъде домакин на най-голямото състезание в света на атлетиката.

Световната атлетика удължи санкциите срещу Русия и Беларус

Световното първенство през 2031 г. пък ще се проведе в Мюнхен, реши Съветът на World Athletics на заседанието си в Будапеща. Домакин на шампионата през 2027 г. вече е определен - китайската столица Пекин. „Имахме четири изключителни кандидатури за първенствата през 2029 и 2031 г. и това не беше лесно решение за Съвета“, заяви президентът на World Athletics Себастиан Коу.

„Това, че за първи път водим световното първенство в Африка, е историческо. Найроби представи убедителна и емоционална кандидатура“, каза Коу. „Беше важно световното първенство да дойде в Африка, когато имаме правилния домакин, правилната кандидатура и подходящите обстоятелства“, добави той. Според него Найроби е показал, че моментът е подходящ за нов тласък в развитието на леката атлетика в Кения и на целия континент".

Кения вече има значителен опит в организирането на международни състезания. През 2007 г. Момбаса прие световното първенство по крос кънтри, а Найроби беше домакин на световното първенство за юноши и девойки под 18 години през 2017 г. и на шампионата за състезатели под 20 години през 2021 г. През 2010 г. в кенийската столица се проведе и африканското първенство по лека атлетика.

Ключова част от нея е обновяването на стадион „Касарани“, който в момента преминава през цялостна реконструкция. Съоръжението трябва да бъде готово и за домакинството на Кения на турнира за Купата на африканските нации (AFCON) през 2027 г.