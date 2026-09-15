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Съдиите ощетяват ли България на ЕвроВолей?

Съдиите ощетяват ли България на ЕвроВолей?
БТА

Спорните отсъждания срещу Израел отново поставиха под въпрос критерия към националите, а Александър Николов открито заяви, че Симеон Николов е санкциониран прекалено често за "носена" топка

Победата на България с 3:1 над Израел официално класира националите за осминафиналите на Европейското първенство, но след двубоя на преден план излезе друг въпрос - дали съдийските решения не ощетяват прекалено често тима на Джанлоренцо Бленджини.

Напрежението достигна връх в края на втория гейм. След видео чалъндж точката беше присъдена на Израел при ситуация, в която Симеон Николов изглеждаше сякаш е спасил топката редовно. Последваха остри реакции от българска страна, а Александър Николов получи жълт картон.

Вместо да се пречупят, националите използваха ситуацията като допълнителна мотивация. България спечели втория гейм, след това разгроми Израел в третия и затвори мача с убедителна победа.

След срещата Александър Николов беше категоричен, че поведението на съперника и съдийските решения са повлияли на двубоя.

"Жалко, че дадохме и един гейм на тези състезатели, които посмяха, да не казвам гаврят, но подразваха ни и то доста очевидно. Смятам, че показахме защо това не може да се прави, особено в тази зала", заяви той.

Николов акцентира специално върху отсъжданията срещу брат си Симеон.

"Поредна съдийска грешка, която ощетява пряко Мони Николов, който на всяка пусната му се свири носена, независимо как я направи. После имаше играчи от другия отбор на мрежата, които започнаха да се правят на интересни. Да говорят през мрежата, даже и да викат, което на нас ни подейства добре", каза посрещачът.

Той все пак не стигна до категорично обвинение за тенденциозност.

"Не знам дали е тенденциозно, или не. Аз не смятам, че са носени топки", добави Николов.

Именно тази реплика оставя най-сериозния въпрос след мача. Едно спорно решение може да бъде част от играта, но когато подобни отсъждания се повтарят срещу един и същи състезател, логично започва да се натрупва напрежение.

Срещу Израел обаче ефектът се оказа обратен. Вместо съдийските решения и провокациите да разконцентрират България, те дадоха на тима липсващата емоция. От този момент нататък националите заиграха значително по-агресивно, вдигнаха нивото си и показаха защо са сред отборите, които имат амбиции да стигнат далеч на шампионата.

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