Убийство след масов бой в заведение: Двама остават в ареста за 72 часа

Конфликт в питейно заведение в Сунгурларе е прераснал в масов бой и е завършил със смъртта на 45-годишен мъж. За убийството са обвинени двама мъже, които са задържани за срок до 72 часа с постановление на Окръжната прокуратура в Бургас.

Случаят е от 13 септември. По данни на прокуратурата между обвиняемите и 45-годишния мъж е възникнал конфликт в заведение, който впоследствие е ескалирал във физическа саморазправа с участието на повече хора.

По време на боя на мъжа са били нанесени удари с нож в областта на белите дробове, вследствие на които той е починал.

Двамата заподозрени вече са привлечени като обвиняеми, а прокуратурата е постановила задържането им за срок до 72 часа.

Предстои държавното обвинение да внесе в съда искане за постоянна мярка "задържане под стража" и за двамата. Разследването на обстоятелствата около убийството продължава.