Проф. Вълчев: Промените в учебните програми трябва да насърчават креативността

Промяната на учебните програми, учебното съдържание и начина на оценяване са сред основните направления, в които ще се развива образователната система. Това каза пред журналисти министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев при откриването на учебната година в Основно училище „Христо Ботев“ в село Раковица, община Макреш.

По думите му промяната на учебните програми ще даде възможност за създаване на учебници, които са по-близки до езика на децата и насърчават мисленето. Според него е необходимо и разтоварване на системата от прекомерното използване на допълнителни помагала и различни издания, които често предлагат на учениците готови или полуготови решения.

"Вместо да разсъждават, ние ги тласкаме отново да следват едни правила, които те само възпроизвеждат и постепенно губят смисъла в тях", каза министърът, цитиран от БТА.

Проф. Вълче добави, че ще бъдат променени и начините за оценяване на знанията, така че да се насърчават креативността и самостоятелното мислене на учениците.

Той каза, че по част от набелязаните мерки работата ще бъде реализирана в рамките на тази и следващата година. Промяната на модела на учебните програми е по-дълъг процес, тъй като включва и апробация. По думите му този процес е планиран да приключи през 2029 г., но ще направи всичко възможно новите учебни програми да бъдат завършени още през 2028 г.