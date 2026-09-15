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Европа изстреля два спътника за наблюдение на Земята и климатичните промени

Европа изстреля два спътника за наблюдение на Земята и климатичните промени

Ракетата Vega-C, носеща спътниците FLEX и Sentinel-3C, излетя снощи в 22:21 ч. от Европейския космодрум в Куру, Френска Гвиана

Европа изпрати два нови спътника в орбита около Земята, които ще наблюдават планетата и ще събират данни за състоянието на околната среда и последиците от климатичните промени.

Ракетата Vega-C, носеща спътниците FLEX и Sentinel-3C, излетя снощи в 22:21 ч. от Европейския космодрум в Куру, Френска Гвиана. Мисията VV30 има за цел да разшири познанията за процесите на Земята и влиянието на изменението на климата, съобщава Euronews.

Основната задача на FLEX ще бъде свързана с наблюдението на растителността. Спътникът ще изследва как функционират растенията и как реагират на стресови условия като екстремни температури и недостиг на вода.

За целта FLEX разполага със специален инструмент, способен да регистрира слабата светлина, която растенията излъчват по време на фотосинтезата. Този сигнал е невидим за човешкото око, но съдържа важна информация за състоянието на растителността.

Чрез анализа му учените ще могат да установяват кога растенията започват да страдат заради неблагоприятни условия на околната среда. FLEX ще използва получените данни за създаването на карти на растителната активност.

Мисията е планирана да продължи най-малко три години и половина.

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