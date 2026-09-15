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Перперикон разкри нова следа от римските легионери

Перперикон разкри нова следа от римските легионери
БТА

Оръжие и снаряжение от римската епоха ще бъдат представени на 17 септември сред останките на древните храмове

Нова археологическа находка хвърля светлина върху присъствието на римските легионери в Перперикон.Откритието е свързано с тяхното оръжие и снаряжение и ще бъде представено на 17 септември от ръководителя на разкопките проф. Николай Овчаров.

Находката е открита сред останките на римските храмове в древния скален град, като повече подробности за нея се очаква да бъдат разкрити при представянето ѝ.

Новото откритие идва след поредица от находки по време на тазгодишния археологически сезон на Перперикон.

Сред тях са мавзолеи на римски граждани от късноримската епоха и скален саркофаг. Археолозите откриха и оловен печат - моливдовул, свързан с императрица Ирина Комнина.

Представянето на новата находка на 17 септември се очаква да даде повече информация за римското военно присъствие в Перперикон и живота в древния град през този период.

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