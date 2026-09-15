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Новият обход на Рудозем е готов, чака разрешение за пускане в движение

Новият обход на Рудозем е готов, чака разрешение за пускане в движение
АПИ

Трасето ще изведе транзитния трафик извън града и ще улесни пътуването към ГКПП Рудозем - Ксанти

Строителството на новия 2,4-километров обход на Рудозем приключи, като след издаването на разрешение за ползване трасето ще изведе транзитния трафик извън града и ще подобри връзката към ГКПП Рудозем - Ксанти.

Строителните дейности са завършили с подписването на Акт 15, който удостоверява готовността на обекта за приемане. Следва Държавна приемателна комисия да състави Акт 16, след което да бъде издадено разрешението за ползване.

Новият обход е част от второкласния път II-86 Средногорци - Рудозем, който е основната пътна връзка на общината със Смолян.

Нови мостове и кръгово кръстовище

Трасето преминава както по съществуваща улица в Рудозем, така и по новоизграден участък, който пресича река Чепинска и се включва обратно в пътя Средногорци - Рудозем.

Пътят разполага с две ленти за движение с широчина по 3,75 метра и два тротоара по 1,5 метра. Изградени са седем подпорни и пет укрепителни стени, а съществуващо триклонно кръстовище е преобразувано в кръгово.

Ремонтиран е мостът над река Арда, а над река Чепинска е изграден изцяло нов мост. Реконструирани са още водопровод, канализационен колектор, електропреносни и телекомуникационни мрежи. Укрепено е и срутище по трасето.

Проектът е реализиран по Програма "ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция - България 2021-2027".

С пускането на обхода се очаква по-малко транзитно движение да преминава през Рудозем, като същевременно се подобрят безопасността и достъпът към граничния пункт с Гърция.

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