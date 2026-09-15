Двама национали отпаднаха за европейското по бокс в София. Викторио Илиев и Христеа Нинова са получили травми в последните дни от подготовката. Това съобщиха старши треньорите на мъжете Жоел Арате и на жените Борислав Георгиев на заключителната пресконференция преди старта на шампионата, който се открива в четвъртък в 17:30 часа.

София очаква над 1000 участници за европейското по бокс

Мястото на Илиев ще бъде заето от Румен Руменов, докато при жените тимът няма готова заместничка на Нинова. Така България ще бъде представена с максималните 10 боксьори при мъжете и с 5 боксьорки при жените.

На европейското първенство България ще бъде представена от Ергюнал Сабри до 50 килограма, Хавиер Ибанес до 55 килограма, Радослав Росенов до 60 килограма, Румен Руменов до 65 килограма, Благовест Неделчев до 70 килограма, Рами Киуан до 75 килограма, Уилиам Чолов до 80 килограма, Семион Болдирев до 85 килограма, Роселин Бачевски до 90 килограма и Кирил Борисов над 90 килограма.