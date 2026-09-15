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Наркотици, оръжия и тетрадка с имена откриха в къща в Тетевенско

Наркотици, оръжия и тетрадка с имена откриха в къща в Тетевенско
БТА

Трима души са задържани, след като полицията претърсила имот в село Градежница

Наркотици, огнестрелни оръжия, боеприпаси и тетрадка с изписани имена, цифри и дати са открити при полицейска проверка на частен имот в тетевенското село Градежница. Трима души са задържани за срок до 24 часа.

Акцията е проведена на 14 септември в къща, обитавана от 29-годишен мъж и негови близки - 61-годишен мъж и 52-годишна жена.

При претърсването полицаите са открили 23,33 грама кетамин и 15,40 грама канабис, както и други вещества, за които се предполага, че са наркотични, с общо тегло над 19 грама. Иззети са още две растения от рода на конопа и електронна везна.

Сред намерените вещи е и тетрадка с имена, цифри и дати, чието съдържание ще бъде проверено в рамките на разследването.

В имота са открити още едноцевно гладкоцевно ловно оръжие, два пистолета и боеприпаси. Иззети са и осем 10-литрови пластмасови туби, съдържащи жълтеникава течност с мирис на етилов алкохол.

Тримата обитатели на къщата са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни произхода и предназначението на намерените вещества, оръжия и останалите иззети вещи.

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