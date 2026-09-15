Лапорта: Финалът в Шампионската лига през 2029 г. на "Камп Ноу" е огромна гордост

Президентът на Барселона Жоан Лапорта коментира решението на УЕФА финалът в Шампионската лига през сезон 2028/2029 да се проведе на "Камп Ноу".

Изборът беше направен по време на заседание на Изпълнителния комитет на УЕФА в Солун.

"Стадион "Камп Ноу" е избран за домакин на финала на Шампионската лига през 2029 г. Това е източник на огромна гордост за ФК Барселона и всички фенове на клуба", заяви Лапорта.

По думите му решението е и признание за мащаба на реконструкцията на "Спотифи Камп Ноу".

"Това решение представлява и международно признание за реновирания стадион "Спотифи Камп Ноу", който се утвърждава като арена от световна класа, задавайки стандарти в области като преживяване за феновете, технологии, свързаност, достъпност и набор от предоставяни услуги", добави президентът на Барселона.

Лапорта подчерта, че домакинството на подобно събитие затвърждава статута на стадиона като една от новите емблеми на града.

"Ангажиментът да бъдем домакин на едно от най-големите футболни събития в света подчертава мащаба и амбицията на проекта и затвърждава статута на стадиона като нова емблематична забележителност за Барселона и международен еталон", каза още той.

Той благодари и на Общинския съвет на Барселона, правителството на Каталуния и Кралската испанска футболна федерация за подкрепата към кандидатурата.

"Това постижение, резултат от съвместните ни усилия, ще ни позволи да покажем Барселона, Каталуния и ФК Барселона на света", завърши Лапорта.