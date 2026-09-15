Министър Карамфилова: Работим за ускоряване на инфраструктурните процеси, но без понижаване на екологичната защита

"Анализът показва, че за големите инфраструктурни проекти обикновено се минава на т. нар. дълбока оценка на въздействието. Ключово е да подчертая, че ако нашата цел е ускоряване на процедурите, то тя е задължително пречупена през най-високите стандарти".

Това заяви министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова по време на брифинг в Министерски съвет. На него присъства премиерът Румен Радев, министър на регионалното развитие Иван Шишков и този на транспорта - Георги Пеев.

"Ако говорим за схемите за оценка на въздействието, анализът ни показва, че ние дори можем да постигнем солидно скъсяване на сроковете, но не от гледна точка на нормативите, а при спазване на съответните изисквания", допълни тя.