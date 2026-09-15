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Кристиано Роналдо става собственик на Ал Насър

Кристиано Роналдо става собственик на Ал Насър
БТА

41-годишният нападател подготвя оферта, заедно с още четирима, твърдят в Португалия

Нападателят на Ал Насър Кристиано Роналдо може да стане един от собствениците на саудитския клуб, според DAZN Portugal. 41-годишният португалец и четирима други инвеститори подготвят оферта за закупуването на Ал Насър. Всяка от страните възнамерява да инвестира поне 92 милиона евро в сделката.

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Посочва се, че кандидатите за съдружници на Роналдо са собственикът на Милан Джери Кардинале, както и бизнесмените Ибрахим Ал-Мухаидиб, Мохамед Ал-Хураиджи и Шараф Ал-Хаири. Допълва се, че четиримата вече подготвят официално предложение за закупуването на клуба пред Държавния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия.

Роналдо е част от Ал Насър от декември 2022 г. Преди това нападателят е играл за Спортинг, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус. Португалският нападател е печелил пет пъти „Златната топка“ и Шампионската лига, а с португалския национален отбор е спечелил европейското първенство и две титли от Лигата на нациите.

 

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