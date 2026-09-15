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Майката на Николай Златков атакува експерт по разследването: "Как да му повярваш?"

Майката на Николай Златков атакува експерт по разследването: "Как да му повярваш?"
БТА

Ралица Асенова постави под въпрос безпристрастността на криминалния психолог Росен Йорданов и твърденията му по случая "Петрохан - Околчица"

Ралица Асенова, майката на открития мъртъв Николай Златков, отправи остри критики към криминалния психолог Росен Йорданов след брифинга на прокуратурата и МВР за шестте смъртни случая. Тя оспори част от изнесеното от експерта и постави въпроса дали той е могъл да бъде безпристрастен при работата си по разследването.

Повод за реакцията ѝ са изявленията на Йорданов, който по време на брифинга представи заключения за отношенията между загиналите, начина, по който са настъпили смъртните случаи, и заяви категорично, че Ивайло Калушев е бил сексуален насилник.

Асенова определя част от казаното като "лъжи" и насочва вниманието към предишни публични изяви на психолога.

Спор за предишни изказвания на експерта

Според Асенова Йорданов е бил привлечен като вещо лице на 17 март 2026 г., но четири месеца по-късно е дал интервю за случая, въпреки че на последния брифинг заявил, че е запазил мълчание след включването си в разследването.

Тя посочва още, че според нея Йорданов е коментирал версии за случилото се още преди да бъде привлечен като експерт, включително дали е имало външна намеса.

"Как човек, който още през февруари публично е изградил и защитавал конкретна версия за случилото се, на 17 март е привлечен като независимо вещо лице, което впоследствие трябва да изследва именно тази версия?", пита Асенова.

Майката на Николай Златков критикува и начина, по който експертът е представил заключенията си пред медиите. Тя обръща внимание на призивите му "повярвайте ми" и поставя под съмнение категоричността на част от твърденията му.

Асенова оспорва и казаното от Йорданов, че няма данни Ивайло Калушев да е имал сексуални отношения с жена. По думите ѝ публично се е появила жена, която твърди, че е имала двегодишна връзка с него и е настоявала да бъде разпитана.

Твърденията на Ралица Асенова представляват нейната позиция по случая и не установяват сами по себе си нарушения от страна на вещото лице. Тя обяви, че ще публикува отделна позиция и за самия брифинг на прокуратурата и МВР.

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