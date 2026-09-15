Румен Радев за "Петрохан": Как интиституции са легитимирали едно НПО, именувало се "държавна агенция"

Изнесените факти са твърде потресаващи и за развитието ни като общество. Тепърва трябва да търсим отговор на много въпроси - как така институции са дали на едно НПО име, функции и легитимация на държавна агенция. Така премиерът Румен Радев коментира брифинга на Прокуратурата в понеделник за разследването на шесторната смърт пред хижа "Петрохан" и под връх Околчица на Ивайло Калушев и неговата група.

"Как това свърталище на педофилия, погазващо всякакви морални норми се е радвало на финансова и политическа подкрепа? Как така те са се разпореждали с огромна територия и са спирали свободното движение на български граждани в тази територия? Как се е регистрирало такова огромно количество оръжие? Как един човек, който е бил толелиран - финансово, икономически, обществено, е бил човек, погазващ брутално всякакви морални норми - хладнокръвен убиец на деца и обикновен педофил? Как така се е стигнало до това? Този процес е продължавал години наред", каза Радев.

Той призова обществото ни да стигне до дъното на тези процеси. "Не може спокойно да гледаме за бъдещето на нашите деца, изобщо - за бъдещето ни като общество", каза премиерът.

"Убийството на деца - хладнокръвно, тяхното сексуално насилие - какво общо има с едни избори? Трябва да стигнем до дъното на тази секта и педофилска организация", каза той в отговор на въпрос.