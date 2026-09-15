Транспортът поведе поскъпването през август, инфлацията стигна 5,1%

Транспортът е основният двигател на поскъпването през август, като цените в сектора са се увеличили с 5,5% само за месец. На този фон годишната инфлация в България достига 5,1%, показват данните на Националния статистически институт.

Спрямо юли потребителските цени са се повишили с 0,6%, а натрупаната инфлация от началото на 2026 г. вече е 4,3%.

Освен транспорта, увеличение през август има при групата "Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги" - с 0,9%. Ресторантите и хотелите са поскъпнали с 0,8%, колкото е увеличението и при алкохолните напитки и тютюневите изделия.

Част от храните поевтиняват

При хранителните продукти картината е смесена. Млякото, млечните продукти и яйцата са поскъпнали с 0,7%, а месото и месните продукти - с 0,4%.

В същото време цените на хляба, хлебните и сладкарските изделия са намалели с 0,3%. Като цяло при храните и безалкохолните напитки НСИ отчита лек спад от 0,1% за месеца.

По-сериозно поевтиняване има при облеклото и обувките - с 2%, докато цените в здравеопазването са намалели с 0,4%.

Средногодишната инфлация за периода септември 2025 г. - август 2026 г. е 5%, сочат още данните на статистиката.