Новини
Търси
Подкаст
Общество

Транспортът поведе поскъпването през август, инфлацията стигна 5,1%

Транспортът поведе поскъпването през август, инфлацията стигна 5,1%
pixabay

Само за месец транспортните услуги и стоки са поскъпнали с 5,5%

Транспортът е основният двигател на поскъпването през август, като цените в сектора са се увеличили с 5,5% само за месец. На този фон годишната инфлация в България достига 5,1%, показват данните на Националния статистически институт.

Спрямо юли потребителските цени са се повишили с 0,6%, а натрупаната инфлация от началото на 2026 г. вече е 4,3%.

Освен транспорта, увеличение през август има при групата "Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги" - с 0,9%. Ресторантите и хотелите са поскъпнали с 0,8%, колкото е увеличението и при алкохолните напитки и тютюневите изделия.

Част от храните поевтиняват

При хранителните продукти картината е смесена. Млякото, млечните продукти и яйцата са поскъпнали с 0,7%, а месото и месните продукти - с 0,4%.

В същото време цените на хляба, хлебните и сладкарските изделия са намалели с 0,3%. Като цяло при храните и безалкохолните напитки НСИ отчита лек спад от 0,1% за месеца.

По-сериозно поевтиняване има при облеклото и обувките - с 2%, докато цените в здравеопазването са намалели с 0,4%.

Средногодишната инфлация за периода септември 2025 г. - август 2026 г. е 5%, сочат още данните на статистиката.

Още по темата

ЕЦБ намекна за ново вдигане на лихвите заради засилващия се инфлационен натиск

ЕЦБ намекна за ново вдигане на лихвите заради засилващия се инфлационен натиск

Любомир Дацов: Не еврото, а ръстът на заплатите вдига инфлацията

Любомир Дацов: Не еврото, а ръстът на заплатите вдига инфлацията

Столична община пред Таралеж: Терзиев няма правомощия по охраната на парк "Витоша"

Столична община пред Таралеж: Терзиев няма правомощия по охраната на парк "Витоша"

Пеканов: Усилията за овладяване на инфлацията ще продължат и през есента

Пеканов: Усилията за овладяване на инфлацията ще продължат и през есента

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Водещи

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 4 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 4 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 6 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 6 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 8 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 15 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 21 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 23 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 25 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 36 минути
Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

  • Преди 39 минути
Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

  • Преди 44 минути
Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

  • Преди 51 минути
Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

  • Преди 55 минути
Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

  • Преди 56 минути