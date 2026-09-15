Новини
Търси
Подкаст
Общество

Хеликоптер лети над складовете на "ЕМКО" във Великотърновско и Габровско

Хеликоптер лети над складовете на "ЕМКО" във Великотърновско и Габровско
Pixabay

Вертолетът изпълнява регулярни курсове за инспекция от въздуха

Хеликоптер втори ден извършва въздушни огледи на складовете за съхранение на боеприпаси в района на Габрово и Велико Търново.

По информация на НОВА вертолетът е кацнал на летище „Горна Оряховица“ вчера и оттогава изпълнява регулярни курсове за инспекция от въздуха.

Проверките обхващат както съоръженията на компания „ЕМКО“, така и останалите военни заводи и складове в региона.

Спешните мерки от страна на министерството на вътрешните работи и държавата са предприети след инцидента от миналия петък, когато избухна взрив в складова база на „ЕМКО“ край село Царева ливада. Инспекциите имат за цел стриктно да проверят нивото на сигурност и начина, по който тя се гарантира в тези обекти.

Още по темата

Потушен е пожарът в завода за боеприпаси на „ЕМКО“ край Габрово

Потушен е пожарът в завода за боеприпаси на „ЕМКО“ край Габрово

Дни преди взрива в „Емко” е извършена проверка

Дни преди взрива в „Емко” е извършена проверка

Демерджиев за взривовете в ЕМКО: Не сме казвали, че няма човешка намеса, а че ще проверим всички версии

Демерджиев за взривовете в ЕМКО: Не сме казвали, че няма човешка намеса, а че ще проверим всички версии

От ЕМКО за взривовете край Царева ливада: Ако е посегателство, то е срещу националния интерес

От ЕМКО за взривовете край Царева ливада: Ако е посегателство, то е срещу националния интерес

Андрей Гюров настоя за свикване на КСНС: Взривът в „ЕМКО“ е тест за държавността

Андрей Гюров настоя за свикване на КСНС: Взривът в „ЕМКО“ е тест за държавността

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Водещи

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 8 минути
Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

  • Преди 11 минути
Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

  • Преди 15 минути
Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

  • Преди 23 минути
Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

  • Преди 27 минути
Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

  • Преди 28 минути
Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

  • Преди 31 минути
Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

  • Преди 37 минути
Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

  • Преди 43 минути
Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

  • Преди 45 минути
Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

  • Преди 49 минути
МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

  • Преди 51 минути
Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

  • Преди 59 минути
Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

  • Преди 60 минути