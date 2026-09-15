Хеликоптер лети над складовете на "ЕМКО" във Великотърновско и Габровско

Хеликоптер втори ден извършва въздушни огледи на складовете за съхранение на боеприпаси в района на Габрово и Велико Търново.

По информация на НОВА вертолетът е кацнал на летище „Горна Оряховица“ вчера и оттогава изпълнява регулярни курсове за инспекция от въздуха.

Проверките обхващат както съоръженията на компания „ЕМКО“, така и останалите военни заводи и складове в региона.

Спешните мерки от страна на министерството на вътрешните работи и държавата са предприети след инцидента от миналия петък, когато избухна взрив в складова база на „ЕМКО“ край село Царева ливада. Инспекциите имат за цел стриктно да проверят нивото на сигурност и начина, по който тя се гарантира в тези обекти.