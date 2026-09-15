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1200 флакона райски газ откриха при акция в дискотека

1200 флакона райски газ откриха при акция в дискотека
МВР Пазарджик

Полицията проверява данни, че диазотният оксид е продаван и на непълнолетни

Общо 1200 метални пълнителя с райски газ са иззети при полицейска акция в дискотека в Панагюрище. Разследващите проверяват информация, че веществото е било предназначено за продажба на посетители на заведението, включително на лица под 18 години.

До находката се стигнало по време на проверки в заведения и дискотеки в града. Криминалисти от Районното управление в Панагюрище проверили 30-годишен мъж, намиращ се в едно от заведенията.

При последвалите действия полицаите открили пълнители с диазотен оксид у мъжа, на територията на дискотеката и в негов автомобил, паркиран отвън. Общото им количество достигнало 1200 броя.

Проверяват продажби на непълнолетни

Полицията изяснява получени данни, според които 30-годишният е продавал райски газ на посетители на дискотеката. Проверява се и информацията, че сред клиентите му е имало непълнолетни.

Към момента става въпрос за информация, която тепърва трябва да бъде установена от разследващите.

По случая е образувана преписка, която ще бъде изпратена на прокуратурата за преценка на последващите действия.

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