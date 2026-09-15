Полетите от Катания са спрени заради пепел от вулкана Етна

Летище „Фонтанароса“ в Катания е затворено за полети заради вулканична активност на Етна.

Пристигащите и заминаващите самолети са спрени днес поне до 14:30 часа местно време. Ограничението може да бъде променено в зависимост от развитието на ситуацията.

Причината е новото отделяне на вулканична пепел от Етна и посоката на ветровете. Затворени са секторите C1 и B3 от въздушното пространство около вулкана, което не позволява нормалното извършване на полетите от и до Катания, предава НОВА.

Проблемите започнаха още в понеделник. Интензивно изхвърляне на пепел от кратерите на върха на Етна образува облак, достигащ приблизително 4 километра височина. Той се разпространяваше на юг, а Националният институт по геофизика и вулканология на Италия издаде червен код за авиацията - най-високата степен по четиристепенната скала.

Първоначално бяха преустановени само кацанията в Катания, но с развитието на вулканичната активност ограниченията постепенно бяха разширени и върху излитащите самолети. В понеделник вечерта операторът на летището SAC удължи пълното спиране на полетите до 10:00 часа във вторник, а днес срокът беше изместен отново - до 14:30 часа.

Още през първия ден ограниченията засегнаха сериозно трафика. По данни на местното издание La Sicilia към понеделник вечерта над 150 полета са били отменени или пренасочени към други летища, като част от самолетите са били насочени към Палермо.

Летищните власти призовават пътниците да проверяват актуалния статус на полета си директно при авиокомпанията, преди да тръгнат към „Фонтанароса“, тъй като ограниченията зависят от вулканичната активност и движението на облака от пепел.